«Это удобно»: в Госдуме оценили идею СМС-оповещений о мобилизации Депутат Свинцов поддержал идею оповещать граждан о призыве по мобилизации через СМС

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Предложение Минобороны России оповещать подлежащих мобилизации граждан с помощью СМС-сообщений соответствует концепции модернизации военкоматов и заслуживает внимания, заявил заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с Lenta.ru. Он отметил, что российская техническая инфраструктура готова к реализации подобного предложения.

Рассылка СМС — это абсолютно нормальная практика, и этим пользуются абсолютно все: частные компании, государственные компании. <...> Это нормально, удобно, комфортно, — высказал мнение депутат.

Его коллега по парламентскому комитету Олег Матвейчев также поддержал инициативу, высказав мнение, что цифровизация военных комиссариатов связана с необходимостью модернизировать их работу, а не с якобы готовящейся мобилизацией.

В свою очередь, идею раскритиковал член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов, сообщает издание. По его словам, сам формат СМС-оповещений является ущербным, так как его применение перекладывает ответственность с ведомств на граждан.

Ранее Министерство обороны России предложило внести поправки в положение о призыве граждан по мобилизации. В частности, военное ведомство предлагает оповещать о мобилизации при помощи рассылки СМС-сообщений. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.