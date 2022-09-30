Сегодня исторический день для всех русских людей, заявил депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru. По его словам, люди на бывших территориях Украины сделали свой окончательный выбор быть вместе с Россией.

Мы никогда не бросим наших людей. Не можем забыть тех, кто погиб за право сохранить свои традиции, культуру, родной язык, свою историю. Более 30 лет русские люди на Украине ждали этого момента. Желали восстановить историческую справедливость, пронеся через годы духовную связь с Россией, - сказал Миронов.



