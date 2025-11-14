Киев изначально использовал переговоры для получения временной передышки, о чем свидетельствует публикация The Times, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, украинская сторона продемонстрировала отсутствие реальной заинтересованности в диалоге, свернув процесс обсуждения, передает корреспондент NEWS.ru.

Сегодня мы видим, как именно украинская сторона свернула переговоры, а соответственно продемонстрировала то, что и изначально желания их вести у них не было. Это был маневр, это было желание под видом переговоров выиграть время, спастись на своих позициях, каким-то образом передислоцироваться, выклянчить еще больше оружия, — сказала дипломат.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в комментарии изданию The Times официально подтвердил прекращение Киевом мирных переговоров с Москвой. Соответствующее заявление было сделано украинским дипломатом 12 ноября.

Кроме того, посол по особым поручениям МИД по преступлениям украинских властей Родион Мирошник заявил, что Киев изначально не проявлял готовности к мирным переговорам. Дипломат подчеркнул, что руководство Украины начало демонстрировать стремление к диалогу лишь под воздействием внешнего давления.