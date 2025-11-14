Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 14:45

«Это был маневр»: Захарова раскрыла хитрую схему Украины с переговорами

Захарова: статья The Times подтвердила незаинтересованность Киева в диалоге

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Киев изначально использовал переговоры для получения временной передышки, о чем свидетельствует публикация The Times, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, украинская сторона продемонстрировала отсутствие реальной заинтересованности в диалоге, свернув процесс обсуждения, передает корреспондент NEWS.ru.

Сегодня мы видим, как именно украинская сторона свернула переговоры, а соответственно продемонстрировала то, что и изначально желания их вести у них не было. Это был маневр, это было желание под видом переговоров выиграть время, спастись на своих позициях, каким-то образом передислоцироваться, выклянчить еще больше оружия, — сказала дипломат.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в комментарии изданию The Times официально подтвердил прекращение Киевом мирных переговоров с Москвой. Соответствующее заявление было сделано украинским дипломатом 12 ноября.

Кроме того, посол по особым поручениям МИД по преступлениям украинских властей Родион Мирошник заявил, что Киев изначально не проявлял готовности к мирным переговорам. Дипломат подчеркнул, что руководство Украины начало демонстрировать стремление к диалогу лишь под воздействием внешнего давления.

Мария Захарова
Украина
Россия
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД России подтвердил готовность ко второму саммиту с США
Новый роман, четвертая беременность, продажа личных вещей: как живет Лерчек
Врач объяснила, с чем связан рост числа детей с нарушениями слуха
Россияне начали повально жаловаться на «охлаждение» сим-карт
С двух «дочек» ЛУКОЙЛа сняли санкции в одной стране
В Верховном суде произошла громкая отставка
В Госдуме подготовили проект о запрете авторизации через зарубежные сервисы
«Не так быстро»: Захарова раскрыла детали диалога между Россией и США
«Могли быть выше»: тренер «Балтики» оценил успехи команды в РПЛ
Подросток согласился устроить теракт за деньги
Суд признал сотни работ Рерихов бесхозяйными
Пять детей пострадали в ДТП с автобусом под Челябинском
Российским туристам рассказали о новой напасти, прогнозируемой на 2026 год
«Злые духи» и «чудовища» помогают ВС России: новости СВО на вечер 14 ноября
«Появятся резиновые квартиры»: депутат об инициативе выкупать жилье частями
В РСТ назвали причину подорожания египетской визы для россиян
Стало известно, сколько онлайн-заявок на соцпомощь оформили в Подмосковье
В Госдуме объяснили, как мошенники обойдут правила «охлаждения» сим-карт
Терапевт назвал количество заболевших пневмонией
В Киеве пожаловались на рост повседневного использования русского языка
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.