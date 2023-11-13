Экипажи «Солнцепеков» поразили опорный пункт ВСУ Минобороны РФ: экипажи «Солнцепеков» поразили опорный пункт ВСУ в зоне СВО

Фото: МО РФ

Военнослужащие Центрального военного округа, используя тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», поразили огнем опорный пункт Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России. По данным военного ведомства, под удар российских систем также попали личный состав и легкобронированная техника ВСУ.

Системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение опорному пункту противника, а также скоплению личного состава и легкобронированной техники. Выполнив залп 220-мм термобарическим реактивным снарядом по ранее полученным координатам, экипаж, не теряя времени, перевел боевую машину в походное положение, покинув огневую позицию, — рассказали в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что тяжелые огнеметные системы прикрывает группа охранения, сопровождающая «Солнцепек» при выполнении боевых задач. Это позволяет пресекать диверсионные действия противника. Российские военные ценят «Солнцепеки» за высокую огневую мощь и маневренность.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что расчеты ТОС «Солнцепек» эффективно громят позиции ВСУ на Угледарском направлении. Наводчик-оператор ТОС с позывным Витим рассказал, что боевая машина работает преимущественно по ночам. В ведомстве добавили, что благодаря своей огневой мощи «Солнцепеки» за минувший год уничтожили несколько десятков опорных пунктов ВСУ. Также ТОС хорошо показали себя в ликвидации живой силы и бронированной техники армии Украины.