Стало известно, сколько участников СВО и их детей зачислили в ВУЗы по квоте Чернышенко: в ВУЗы по квоте зачислили около 8,5 тысяч участников СВО и их детей

В российские ВУЗы зачислили около 8,5 тысяч участников СВО и их детей по квоте, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. По его словам, некоторые университеты принимали таких абитуриентов сверх квоты за свои средства.

По поручению президента на обучение зачислены участники СВО и их дети в рамках отдельной квоты — около 8,5 тысяч человек, — сказал Чернышенко.

Ранее стало известно, что участники специальной военной операции на Украине и их дети смогут перевестись на бесплатное обучение в колледжах и вузах. Соответствующий закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Для перехода с платного обучения необходимо подать заявление. При этом учащиеся не должны иметь академических задолженностей, дисциплинарных взысканий или долгов по оплате обучения. Кроме этого, нужно предоставить документ, который подтверждает участие в спецоперации. Данная льгота будет действовать до 31 августа 2024 года.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков ранее назвал беспрецедентным количество бюджетных мест в вузах для выпускников российских школ. По его словам, абитуриентам доступно более 600 тысяч мест, в том числе в вузах новых регионов РФ. Отмечается, что граждане могут подать необходимые документы удаленно с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн».