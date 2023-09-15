Депутат Соболев назвал дурдомом проведение ротации в зоне СВО

Фото: МО РФ

Проведение ротации в зоне СВО на сегодняшний день чревато негативными последствиями, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, это означало бы отправку на передовую необученных новобранцев в условиях, когда России противостоит коллективный Запад.

С нами воюет коллективный Запад, и все, что мы можем сделать — это усиливать группировку, но проводить ротацию и заменять людей на необученных новичков будет просто дурдомом. Для общества и нашей страны это будут огромные издержки и огромные потери, на это никто не пойдет, — сказал депутат.

Ранее глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов также заявлял, что мобилизованных россиян вернут домой только после завершения спецоперации. До этого депутат утверждал что ротация мобилизованных в зоне СВО пройдет за счет контрактников. По его мнению, в связи с активным набором бойцов на контрактную службу сейчас в России нет необходимости проводить новую волну мобилизации.

Президент России Владимир Путин заявлял, что с начала 2023 года в российскую армию на контрактную службу поступило 300 тысяч человек. При этом депутат Андрей Гурулев в начале сентября говорил, что до конца года стоит план по набору 420 тысяч контрактников.