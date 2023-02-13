Драпеко высказалась о снятии Ахеджаковой со спектаклей в «Современнике» Депутат ГД Драпеко назвала снятие Ахеджаковой решением руководства «Современника»

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Лия Ахеджакова

Снятие народной артистки России Лии Ахеджаковой со спектаклей в «Современнике» обусловлено решением руководства театра, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, российская и советская актриса Елена Драпеко. В беседе с Lenta.ru она отметила, что эту тему не имеет смысла более обсуждать.

Тут даже нечего говорить. Это право художественного руководителя и дирекции театра — снимать или ставить актера. Это решение «Современника», — высказалась Драпеко.

Ранее стало известно, что Лия Ахеджакова лишилась последней роли в театре «Современник» из-за распоряжения департамента культуры Москвы. О данном решении 84-летней артистке сообщил директор учреждения. Ахеджакова обратилась к члену СПЧ Еве Меркачевой, чтобы узнать, кто стоит за ее увольнением.

Меркачева заявила, что у Ахеджаковой есть недруги, которые сформировали о ней представление, как о человеке, который делает безумные высказывания. Правозащитница уточнила, что в отношении актрисы заведено уголовное дело.

Позже председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой поддержал исключение актрисы Лии Ахеджаковой из репертуара московского театра «Современник». Он напомнил, что ранее организация уже публично выступала за отстранение артистки от театральной службы.