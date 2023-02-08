«Есть недруги»: член СПЧ Меркачева рассказала о помощи Ахеджаковой Член СПЧ Меркачева заявила, что Ахеджакову травят недруги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лия Ахеджакова

У актрисы Лии Ахеджаковой есть недруги, сформировавшие представление о ней как о человеке, которая делает безумные высказывания, заявила NEWS.ru член совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. Правозащитница добавила, что из-за фейков заведено даже уголовное дело.

Писали и говорили в том числе известные люди, что она якобы пересылает деньги ВСУ. Это все бред и обман. Это фейк, который угрожает ее собственной безопасности, так как эта ложная информация может подвести ее под статью. Мы можем только догадываться, кто это делает, но кто-то точно за этим стоит. Она никаких резких высказываний не делала. Она хочет только заниматься любимым делом — играть на сцене, — заявила Меркачева.

8 февраля стало известно, что Ахеджакова лишилась последней роли в театре «Современник» из-за распоряжения департамента культуры Москвы. О том, что ее не пригласят на сцену театра, артистке сообщил директор учреждения.

Актриса обратилась к Меркачевой, чтобы она узнала, кто стоит за решением о том, чтобы ее убрали со службы в театре.