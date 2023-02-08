«Крест на карьере»: «Офицеры России» выступили за увольнение Ахеджаковой «Офицеры России» поддержали решение об исключении Ахеджаковой из «Современника»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лия Ахеджакова

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой в разговоре с NEWS.ru поддержал исключение актрисы Лии Ахеджаковой из репертуара московского театра «Современник». Он напомнил, что ранее их организация уже публично выступала за отстранение артистки от театральной службы.

Нас возмутило, что Ахеджакова со сцены допустила ряд высказываний, уничижающих память ветеранов ВОВ и героев Советского Союза. Вследствие чего и было составлено то обращение. И хоть наше заявление не осталось без внимания общественности и Лия Ахеджакова даже пропала с радаров на какое-то время, но как оказалось, так ничего и не поняла. Ведь после начала проведения СВО она продолжила антироссийскую риторику. И эти выпады не остались без внимания, в том числе и со стороны руководства театра «Современник», — заявил Липовой.

Он отметил, что ранее Ахеджакова была его кумиром, но его расстроила ее политическая позиция. Исключение актрисы из репертуара он считает закономерным и полагает, что это поставит крест на ее карьере.

Понимаете, она когда-то и моим кумиром была, и я ее очень сильно уважал именно как актрису. Но когда она начала допускать подобные высказывания, сразу стали понятны ее мировоззрение и внутренние установки. Если говорить непосредственно об отстранении Ахеджаковой от работы в театре, то это закономерный итог и, скорее всего, крест на карьере, даже в перспективе, — заключил Липовой.

Ранее Ахеджакова сообщала, что лишилась последней роли в театре «Современник» из-за распоряжения департамента культуры Москвы. Она подчеркнула, что уже обратилась к члену СПЧ Еве Меркачевой, чтобы та выяснила, кто именно настоял на ее исключении из репертуара. Она выразила мнение, что достойна оставаться на службе театра, в котором проработала почти 50 лет.