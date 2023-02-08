Дочери Пелоси и 76 американцам запретили въезд в Россию МИД России запретил на постоянной основе въезд для 77 граждан США

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Министерство иностранных дел России ввело запрет на въезд на постоянной основе для 77 американских политиков и чиновников. В ограничительный список попала дочь экс-спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Кристин, губернаторы и секретари ряда американских штатов, руководители компаний, которые занимались поставками оружия на Украину, а также члены их семей. В ведомстве подчеркнули, что такие меры были вызваны постоянным расширением персональных санкций против россиян со стороны Вашингтона.

В порядке реакции на продолжающееся расширение Вашингтоном списка российских граждан, против которых вводятся персональные санкции, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 77 американцев. Исходя из принципа взаимности, в стоп-лист в этот раз включены граждане США, возглавляющие органы власти в штатах, ряд федеральных ведомств, а также компаний, причастных к поставкам вооружений неонацистскому режиму в Киеве, — говорится на сайте МИД.

В ведомстве подчеркнули, что готовы давать отпор любым враждебным действиям со стороны США.

1 февраля Вашингтон в очередной раз расширил санкции против России. Ограничения введены в отношении 10 физических лиц и 12 компаний, связанных с военно-промышленным комплексом РФ. В санкционный список были внесены граждане и юрлица из России, Болгарии, Израиля, Кипра, Латвии, Сингапура и Узбекистана.

27 января Вашингтон ввел санкции против высокопоставленных сотрудников администрации президента России Александра Харичева и Бориса Раппопорта, сотрудников пенитенциарной системы РФ, а также главы избиркома Ростовской области Андрея Бурова.