Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 10:55

Дмитриев опубликовал карикатуру с Зеленским на плахе перед встречей в США

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х опубликовал карикатуру, на которой президент США Дональд Трамп точит нож, украинский лидер Владимир Зеленский лежит на плахе, а другие европейские политики несут черный гроб с флагом Украины. В подписи к рисунку Дмитриев заявил, что ЕС «распространяет ложную информацию в преддверии большого дня».

Фейковые новости ЕС, распространяющие ложную информацию в преддверии Большого дня, — написал глава РФПИ.

Ранее Дмитриев заявил, что Великобритания и страны Европы, подогревающие кризис на Украине, не должны мешать установлению мира. По его словам, «саботажники» из Лондона и ЕС пребывают в состоянии паники.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов, комментируя итоги саммита российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил, что Зеленский оказался в крайне сложной ситуации, став главным препятствием на пути к мирному разрешению кризиса. По его мнению, Москва, напротив, продемонстрировала готовность к компромиссу.

Кирилл Дмитриев
карикатуры
Владимир Зеленский
США
