Директор ФСБ предложил улучшить подход к угрозе терактов

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Национальный антитеррористический комитет обсудил вопросы усиления антитеррористической защищенности в условиях спецоперации, сообщает информационный центр НАК. По словам директора ФСБ Александра Бортникова, необходимо активнее работать с населением, чтобы граждан не вовлекали в подготовку и совершение терактов, передает РИА Новости.

Сегодня в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы усиления антитеррористической защищенности объектов и активизации профилактической работы по недопущению вовлечения граждан в террористическую деятельность, — говорится в сообщении.

В обсуждении участвовали члены комитета, полномочные представители президента РФ в федеральных округах, представители спецслужб и правоохранительных органов.

Ранее служба внешней разведки России сообщала, что США ведут активную вербовку боевиков для терактов в РФ и странах СНГ. Особое внимание уделяется привлечению к сотрудничеству выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии. Как утверждает разведка, в январе были отобраны 60 террористов с опытом боевых действий на Ближнем Востоке.