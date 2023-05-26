Дипломатов США вызвали в МИД России из-за слов помощника Байдена МИД России выразил протест дипломатам США из-за одобрения Белым домом ударов по Крыму

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

МИД России вызвал американских дипломатов и заявил им решительный протест в связи с высказываниями помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана по поводу ударов ВСУ по российской территории, говорится в сообщении на сайте ведомства. В МИД отметили, что враждебные действия США привели двусторонние отношения к глубокому кризису, который чреват непредсказуемыми последствиями.

Вызванным в МИД России 26 мая старшим дипломатам американской дипмиссии в Москве был заявлен решительный протест по поводу неприемлемых высказываний помощника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана, фактически одобрившего удары вооруженных формирований режима в Киеве по российской территории, включая Республику Крым и Белгородскую область, — говорится в тексте.

В ведомстве назвали лживыми и лицемерными заявления официальных лиц США о том. что Вашингтон не поощряет подобные атаки на Россию. Доказательством обратного служат вооружения и техника, поставляемые Пентагоном для нужд ВСУ.

В МИД также призвали Вашингтон усвоить, что любая агрессии в отношении России будет неизменно встречать самый решительный отпор.

На прошлой неделе Салливан заявил, что Вашингтон не позволит Украине использовать поставляемое США и другими станами Запад оружие для ударов по России. При этом он добавил, что американская сторона считает Крым украинской территорией.

Комментируя слова Салливана, замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал их подтверждением эскалационного курса США. Он заверил, что российская сторона найдет способ как не допустить ударов по полуострову.