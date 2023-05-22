МИД РФ оценил заявление Салливана об ударах по Крыму американскими ракетами Замглавы МИД Рябков: Россия найдет способ, как не допустить ударов по Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Россия придумает, как сделать так, чтобы украинские военные не смогли ударить по Крыму американскими ракетами, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Таким образом он отреагировал на заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который ранее сказал, что Вашингтон не против использования американского оружия для украинских ударов по Крыму. По словам Рябкова, Крымский полуостров является частью России, а потому заявления Салливана безответственны. Он подчеркнул, что Вашингтон ведет курс на эскалацию конфликта с Москвой, передает ТАСС.

Крым — неотъемлемая часть РФ. И попытки представить дело по-другому, угрожать, ставить вопрос в плоскости того, что все это под сомнением, — это очередное подтверждение безответственного эскалационного курса Вашингтона. Мы найдем способ, как не допустить реализацию подобных угроз. И нет сомнений в том, что территориальная целостность РФ, как и ее безопасность, будет надежно обеспечена, — сказал замглавы МИД РФ.

Накануне Салливан заявил, что Вашингтон не против использования американского оружия для украинских ударов по Крыму. Он отметил, что США не считают полуостров частью России и по этой причине такие атаки не вызовут у Белого дома вопросов. При этом США не позволят Киеву бить по территории России, заверил Салливан.