Дипломат объяснил приостановку диалога по стратегический безопасности с США Замглавы МИД Рябков: США приостановили диалог с Россией без объяснения причин

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Вашингтон приостановил диалог по стратегической стабильности с Россией без какого-либо внятного объяснения причины. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Что касается более широкого диалога по стратегической стабильности, он приостановлен американцами без внятного объяснения причин, — сказал дипломат.

Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявило возможности реального диалога с США по стратегической стабильности. По его словам, для этого в Вашингтоне должен быть адекватный партнер и США должны подтвердить готовность не пересекать красные линии России в сфере безопасности.

В свою очередь временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд заявила, что Вашингтон привержен контролю над вооружениями и ждет возможности возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности, несмотря на ситуацию вокруг Украины.