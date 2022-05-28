Депутат Шеремет: России не страшны новые военные альянсы Депутат Госдумы от Крымского региона Шеремет заявил, что России не страшны военные альянсы

Михаил Шеремет / Фото sheremetcrimea/vk.com

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что России не страшны создаваемые против нее военные альянсы. По словам парламентария, РФ способна справиться с любыми врагами. Так он прокомментировал РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о планах Лондона по созданию новой антироссийской коалиции.

Пусть Джонсон оставит свои страшилки при себе. России не страшны никакие новые военные альянсы. Мы никогда никого не боялись. Великобритания уже неоднократно входила в различные блоки против нашей страны, но в итоге всегда оставалась у разбитого корыта. Россию еще никому не удалось поставить на колени и не удастся. <...> Все их попытки устроить козни России обречены на провал. Наших противников ждет неминуемый позор и забвение, — сказал Шеремет.

Газета Corriere della Sera ранее опубликовала материал, в котором говорится о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому создать альянс «Европейское содружество против России». В него, по данным издания, должна, помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, войти и Турция.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не знают о намерениях Джонсона создать новый альянс против России и ЕС. Он отметил, что если такая инициатива и была, то глава британского кабмина предлагает очередной «междусобойчик» для подрыва позиций Евросоюза.