Депутат Шеремет призвал элиты Харькова и Запорожья прогнать националистов

Михаил Шеремет / Фото vk.com/sheremetcrimea

Здравомыслящие элиты Запорожья, Харькова и Днепропетровска должны прогнать украинских националистов из своих городов, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. В интервью РИА Новости он отметил, что юг Украины скоро всё равно будет взят — это лишь вопрос времени.

Освобождение всего юга Украины — это вопрос времени. Освобождение уже не за горами. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее люди смогут снова вернуться к мирной жизни и навсегда избавиться от украинского нацистского террора. Призываю здравомыслящие элиты этих регионов объединиться и прогнать фашистов, а российская армия им в этом поможет, — заявил Шеремет.

Депутат считает, что в ином случае территории Харькова, Запорожья и Днепропетровска превратятся в выжженное поле. Он призвал элиты вмешаться, чтобы регионы не превратились в безлюдные места.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в жестокости по отношению к военнопленным украинские солдаты превзошли «эсэсовских офицеров», снимая пытки бойцов ВС РФ на телефоны. По словам политика, даже фашистам не приходили такие идеи в голову.