Депутат Шеремет предсказал печальную участь для ВСУ при наступлении

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинскую «Гвардию Наступления» ожидает печальная участь, подчеркнул в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. По словам парламентария, любая попытка наступления со стороны ВСУ обернется самоубийством, так как на территории прифронтовых регионов ВС РФ создали глубокоэшелонированную линию обороны.

Шансов у националистов никаких нет. Их так званую «Гвардию Наступления» ждет печальная участь. Попытка наступления обернется для украинских войск самоубийством, — сказал Шеремет.

Как отметил депутат, попытки прорыва ВСУ будут купированы и обернутся для украинской армии огромными потерями, что лишь приблизит победу российской стороны и денацификацию соседнего государства.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в 2023 году произойдет переломный момент в спецоперации на Украине. По его словам, уже сейчас ситуация развивается в сторону завершения конфликта, а победа России «предопределена».

В то же время политик отметил, что конфликт не завершится быстро и не миром, а «полной потерей киевской хунтой власти над страной». Константинов считает, что СВО закончится тем, что к осени Россия «вернет контроль над своими историческими территориями».