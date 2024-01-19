Депутат ответил Ярмольнику на слова о нехватке талантливых людей в России Депутат Шолохов не согласился с тем, что в России не хватает талантливых людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Ярмольник

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что не согласен со словами Леонида Ярмольника о том, что в России не хватает талантливых людей. В беседе с NEWS.ru депутат отметил, что покинувшие страну после начала спецоперации на Украине артисты таковыми не являлись.

С точки зрения, что у нас не хватает талантливых людей, здесь я точно не соглашусь. Особенно учитывая, что большая часть уехавших людей точно не может претендовать на это качество. На мой взгляд, они не нужны нашей стране, — сказал парламентарий.

При этом Шолохов согласился с тем, что решение уехать из России было принято в том числе на эмоциях. Однако он добавил, что все же звезды действовали исходя из уже имеющихся убеждений.

Я согласен, что это были эмоциональные решения, но наши эмоции выливаются в конкретные действия. Как состояние аффекта это вряд ли будет воспринято. Все-таки это продуманное решение. Оно базируется на убеждениях, которые уже были у человека. Эмоциональным я бы назвал, если человек остался и потом в чем-то ошибся и эмоции его заставили остаться на Родине. Эта позиция мне понятна, а если у человека первое действие — уехать и фактически предать Родину, значит, это что у трезвого на уме, то у эмоционального на языке, — заключил Шолохов.

Ранее Ярмольник заявил, что решение покинуть РФ после начала СВО артисты принимали в эмоциональном порыве. Он допустил, что уехавшие за границу деятели культуры вернутся домой.