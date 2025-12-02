Депутат ответил, кто помог ВСУ атаковать российский танкер у берегов Турции

Вооруженные силы Украины при поддержке Великобритании с помощью морских дронов атаковали танкер РФ Midvolga 2 в Черном море у берегов Турции, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, главная цель нападения — сорвать предстоящие переговоры, которые должны состояться между российской и американской стороной.

У меня нет сомнений, что Midvolga 2 был атакован ВСУ с помощью морских дронов. Так они показывают свою состоятельность как раз в период, когда американцы решают вопрос их финансирования. Украина демонстрирует, что еще что-то может. Откуда идут эти морские дроны, мы знаем. Это чисто украинско-английская операция, британцы — мастера на такие атаки, мастера провокаций с историей. Все это направлено на срыв переговоров РФ и США и на демонстрацию, еще раз повторяю, своей состоятельности, — пояснил Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что подобные действия со стороны Киева являются большой стратегической ошибкой. По его словам, Россия обладает всеми необходимыми средствами для немедленного и сокрушительного ответа ВСУ.

Зря, конечно, Украина атаковала танкер Midvolga 2, ой зря. Для ответа ВСУ у нас есть противокорабельные ракеты, которые установлены на судах Черноморского флота и на суше, и на побережье. Их невозможно перехватить. ВСУ, конечно, получат ответный удар. Мы также знаем, что в районе Очакова находятся британцы, есть там одна украинская часть специального назначения. Как раз англичане ее курируют. Видимо, ее скоро не будет. Так что возмездие не заставит себя ждать, — резюмировал Колесник.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки на танкеры в исключительной экономической зоне страны свидетельствуют о тревожном обострении ситуации. По его словам, эти инциденты представляют угрозу для безопасности судоходства, жизни людей и окружающей среды.