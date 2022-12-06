Депутат оценил эффективность штрафов за неправильный выгул собак Депутат Бурматов: штрафы за неправильный выгул собак оказались эффективнее видеоконтроля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штрафы за выгул собак без намордника и поводка в Петербурге эффективнее, чем контроль с помощью видеокамер, так как денежные наказания обычно мотивируют людей к исполнению закона, рассказал СМИ зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он уточнил, что система штрафов доказала свою действенность и может применяться в других регионах. Также депутат добавил, что контроль за выгулом собак с помощью видеокамер обеспечить тяжелее потому, что система распознавания внешности животных пока применялась только в экспериментальном формате.

Просто технически невозможно обеспечить этот контроль камерами. У нас система распознавания внешности животных существует только в экспериментальных форматах, применяться не может, – пояснил Бурматов.

Депутат добавил, что владельцы собак обязаны всегда контролировать свое животное, так как в противном случае оно может создавать опасность для других животных - мелких собак и котов. Также СМИ уточнили, что в Петербурге в 2022 году составили 38 протоколов за выгул собаки без поводка и намордника, а жители региона суммарно заплатили около 300 тысяч рублей штрафа.

Группа депутатов ЛДПР ранее заявила о намерении внести в Госдуму законопроект, предусматривающий введение наказания за выгул опасных пород собак без поводка и ошейника. В случае признания вины, с хозяев животных взыщут от одной до трех тысяч рублей. Изменения предлагается ввести в рамках законопроекта «Об изменениях в КоАП РФ».