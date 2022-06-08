Депутат объяснил, зачем предложил приравнять военкоров к ветеранам Депутат Матвейчев: военкоров надо приравнять к ветеранам из-за опасности их работы

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Депутат Олег Матвейчев предложил приравнять военкоров к ветеранам , так как они рискуют жизнью, снимая сюжеты о военных конфликтах. По его мнению, такие журналисты заслуживают льгот, пишет «360».

Я присутствую на эфирах федеральных телеканалов, мы комментируем видео, которые сняли военные корреспонденты. Видно, что они находятся непосредственно в зоне соприкосновения, вокруг них происходят взрывы, стреляют. Люди рискуют жизнью, — пояснил Матвейчук.

Он напомнил, что сейчас в зоне спецоперации на Украине работает множество российских корреспондентов, при этом некоторые из них погибают при выполнении заданий. Депутат посетовал, что военкоры не защищены законодательством. Матвейчев предложил распространить на них в частичном или полном размере льготы, предусмотренные для ветеранов боевых действий. В частности, речь идет о компенсации оплаты жилья или медицинских услуг.

Ранее стало известно, что депутаты Мособлдумы на ближайшем заседании рассмотрят законопроект о выплате 3 млн рублей семьям погибших при восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что в Донбассе по-прежнему совершаются попытки диверсий и обстрелов.