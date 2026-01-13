Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 12:54

Депутат объяснил, почему британский народ любит принцессу Кейт

Депутат Иванов: принцесса Кейт демонстрирует британскому народу достоинство

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Популярность герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон сохраняется, потому что она демонстрирует достоинство и верность семье, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он отметил, что британцы также устали от «мыльной оперы» с участием принца Гарри и Меган Маркл.

Народная любовь к Кейт Миддлтон – это не случайность, а закономерность. На фоне постоянных дрязг, скандальных разоблачений и откровений других членов семьи Виндзоров она демонстрирует качества, которые ценятся в любом нормальном обществе: верность семейному долгу, стойкость перед лицом испытаний и достоинство, — рассказал Иванов.

Депутат отметил, что образ принцессы также укрепила недавняя болезнь, с которой она мужественно боролась. По его словам, именно жизненные испытания, пройденные с честью, вызывают уважение народа.

Ранее сообщалось, что принцессы Беатрис и Евгения, дочери бывшего британского принца Эндрю, посетили традиционную рождественскую службу в Сандрингеме вместе с основной частью королевской семьи, но без своего отца. Их появление в окружении короля Карла III и других высокопоставленных родственников было расценено как сознательный шаг по дистанцированию от скандального родителя.

депутаты
Кейт Миддлтон
уважение
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Норильские врачи не выпишут двух сестер с истощением в ближайшие дни
Правительство США заподозрили в обладании таинственным «супероружием»
Стали известны подробности ситуации с младенцами в новокузнецком роддоме
«Краник маленький». Месть Петросяну или пиар: о чем новый скетч Степаненко
«Значит уважают»: депутат о словах США про эскалацию из-за «Орешника»
Лавина обрушилась на проезжую часть в центре российского города
Дмитриев оценил возможность изменения курса Лондона в случае ухода Стармера
«Мы что, в средневековье?»: в ГД возмутились трагедией в роддоме Кузбасса
На Камчатке сугробы сравнялись с высотой первого этажа
Суд перенес заседание по делу Митрошиной из-за свидетелей
Экс-игрок ЦСКА назвал выгоду клуба в обмене Дивеева на Гонду
Огромная часть Украины погрузилась во тьму
Долиной вручат «Золотой граммофон»
Меладзе спас снеговика во дворе
Погода в Москве в среду, 14 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Мужчина сломал ногу под самолетом в российском аэропорту
СК показал кадры из роддома в Новокузнецке, где массово умирали младенцы
Эксперт раскрыл тревожные планы США на политическое будущее Венесуэлы
Baza: один из младенцев в новокузнецком роддоме №1 остался без руки
«Был нестандартным»: экс-тренер Баринова раскрыл главные черты футболиста
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.