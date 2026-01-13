Популярность герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон сохраняется, потому что она демонстрирует достоинство и верность семье, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он отметил, что британцы также устали от «мыльной оперы» с участием принца Гарри и Меган Маркл.

Народная любовь к Кейт Миддлтон – это не случайность, а закономерность. На фоне постоянных дрязг, скандальных разоблачений и откровений других членов семьи Виндзоров она демонстрирует качества, которые ценятся в любом нормальном обществе: верность семейному долгу, стойкость перед лицом испытаний и достоинство, — рассказал Иванов.

Депутат отметил, что образ принцессы также укрепила недавняя болезнь, с которой она мужественно боролась. По его словам, именно жизненные испытания, пройденные с честью, вызывают уважение народа.

Ранее сообщалось, что принцессы Беатрис и Евгения, дочери бывшего британского принца Эндрю, посетили традиционную рождественскую службу в Сандрингеме вместе с основной частью королевской семьи, но без своего отца. Их появление в окружении короля Карла III и других высокопоставленных родственников было расценено как сознательный шаг по дистанцированию от скандального родителя.