Депутат Мажуга рассказал, как Россия обеспечит технологический суверенитет Депутат ГД Мажуга: ради технологического суверенитета РФ в технических вузах увеличили число бюджетных мест

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Правительство России в 2023 году увеличило количество бюджетных мест в университетах на технических специальностях в рамках реформы высшей школы, рассказал в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Он подчеркнул, что таким путем власти хотят обеспечить научно-технологический суверенитет страны. По его словам, суммарно в этом году доступно 418 тысяч бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета, большинство из которых связано с техническими науками.

Реформа высшей школы направлена на то, чтобы подготовить высококвалифицированные кадры, которые готовы обеспечить, сохранить и развить научно-технологический суверенитет РФ. <...> Что мы для этого делаем? Прежде всего, чтобы заинтересовать ребят поступать на эти направления, увеличиваются контрольные цифры приема. На первом уровне в этом году 418 тысяч бюджетных мест по уровням бакалавриата и специалитета. Больше половины из них как раз по инженерно-техническим специальностям, — подчеркнул Мажуга.

При этом он отметил, что при таком количестве бюджетных мест не менее важно качество получаемого образования в школе. По словам депутата, работа с Министерством просвещения здесь чрезвычайно важна как на уровне преподавания, так и на уровне оснащения профильных кабинетов этих дисциплин в школах.

Также Мажуга подчеркнул, что проблема с трудоустройством выпускников университетов по инженерно-техническим специальностям — это не только проблема высшего образования, но и работодателей.

Это проблема работодателей, которые должны создавать комфортные условия для того, чтобы выпускники могли потом продолжить работу на предприятиях, в том числе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Это не только зарплата, но и решение жилищных проблем и создание социокультурной среды в городах присутствия этих предприятий, — считает депутат.

Ранее комитет Госдумы по обороне дал рекомендацию отклонить предложение о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации для кандидатов и докторов наук. Парламентарии отметили, что наличие ученой степени «не тождественно» участию в научных исследованиях и в развитии науки и техники.