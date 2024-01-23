Депутат Матвеев оправдался перед Кадыровым за слова о мусульманах Депутат Матвеев объяснил Кадырову, что высказывался против исламских радикалов

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Михаил Матвеев

Депутат Государственной думы РФ Михаил Матвеев, которого глава Чечни Рамзан Кадыров предложил «вытурнуть» из Госдумы за направленные против мусульман заявления, опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором объяснил, что имел в виду «террористов, шайтанов», которые привозят в Россию исламский радикализм. Он добавил, что ему не стыдно извиниться за сказанное.

С учетом того, что на видео обратил внимание уважаемый мной Рамзан Ахматович Кадыров, я хочу вам, Рамзан Ахматович, сказать, что я, конечно же, имел в виду тех террористов, шайтанов, как вы называете, с которыми вы боролись у себя в республике на Северном Кавказе и которые там побеждены, и с которыми сейчас идет борьба в специальной военной операции нашими бойцами — и мусульманами, и православными, и всеми остальными, которые у нас в России существуют, — сказал он.

Матвеев подчеркнул, что интервью, за которое его раскритиковал Кадыров, он давал в прошлом году. Парламентарий также добавил, что «ему не стыдно извиниться» перед коллегами и друзьями-мусульманами, которых могли задеть его слова.

Кадыров ранее предложил «вытурнуть» Матвеева из Госдумы, отметив, что он разделяет бойцов на мусульман и немусульман. По мнению главы Чечни, депутат пытается внести раскол в российское общество, разделив граждан по национальному и религиозному признаку. Он добавил, что этому должны дать оценку компетентные органы.