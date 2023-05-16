Депутат Госдумы объяснил, почему играл в шахматы на заседании Депутат Камнев сообщил, что играл в шахматы на заседании Госдумы между рассмотрением вопросов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат от КПРФ Георгий Камнев сообщил Lenta.ru, что он играл в шахматы на смартфоне на заседании Госдумы между рассмотрением вопросов. Парламентарий подчеркнул, что у него было всего две минуты на то, чтобы сделать ход.

Я проголосовал по этому вопросу, и было буквально две минуты, чтобы сделать ход перед рассмотрением следующего, — сообщил Камнев.

Он добавил, что победил в шахматной партии.

Видео было снято в тот момент, когда Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

В октябре депутат Госдумы Андрей Горохов начал щелкать семечки в ходе заседания по ратификации договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Парламентарий «едва не прощелкал» голосование, написал тогда Telegram-канал SHOT. Депутат пояснил, что начал грызть семечки, чтобы не нервничать и не курить.

В июле в соцсетях распространилось видео, на котором депутат от ЛДПР Андрей Свинцов крутит глазами. По словам некоторых комментаторов, в парламентария «попытался войти дух Владимира Жириновского».