Депутат Госдумы назвал агонией решение Зеленского вернуть юг Украины

Фото: МО Украины

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал политической агонией приказ президента Украины Владимира Зеленского отвоевать перешедшие под контроль российской армии южные регионы Украины. По его словам, которые приводит РИА Новости, никакие поставки западного оружия не остановят Россию от достижения целей спецоперации.

Никаких шансов по захвату освобожденных нашей армией территорий у них нет. Подобные приказы — политическая агония режима Зеленского, которая продлится совсем недолго. <...> У них не осталось ни сил, ни возможностей, ни средств, ни боевого духа, — сказал Шеремет.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал военным приказ вернуть южные прибрежные территории страны, которые в настоящее время находятся под контролем Вооружённых сил РФ. Он отметил, что для этого ВСУ собирает значительные силы, которые будут оснащены западным оружием.

Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук также рекомендовала мирным жителем покинуть южную часть Херсонской области по причине готовящегося контрнаступления, сроков которого она не обозначила.