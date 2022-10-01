Депутат ГД Шеремет: Азовское море официально стало внутренним морем России

Фото: Vladimir Sidoropolev / imagebroker.com / Global Look Press

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Азовское море с вхождением в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей официально стало исключительно внутренним морем РФ. Он добавил, что это положит конец «провокациям Киева». Парламентарий отметил, что это также окончательно остановит попытки НАТО разместить в регионе военно-морскую базу.

Теперь Азовское море официально стало исключительно внутренним морем нашей страны, — рассказал Шеремет.

По его словам, Россия вернула себе то, что «некогда исторически принадлежало ей по праву».

Посольство РФ в Британии ранее назвало возмутительной реакцию Запада на присоединение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Российская дипмиссия добавила, что это является доказательством игнорирования реальности на местах. Дипломаты также указали на то, что западные страны хотят лишить местное население права «на свободный и осознанный выбор своего будущего».

В посольстве подчеркнули, что референдумы, проводимые в этих регионах, были основаны на фундаментальном принципе самоопределения, содержащемся в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте. По словам российских дипломатов, эти референдумы стали результатом действий Киева по отношению к собственному населению.