«Даже в 1941-м не отменяли»: в ГД призвали оставить парад Победы в Москве Депутат ГД Соболев призвал не отменять парад Победы в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Праздничный парад Победы 9 мая на Красной площади ни в коем случае нельзя отменять, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, необходимо принять все возможные меры для защиты от нападения беспилотников и иных видов вооружения. Он отметил, что даже после начала Великой Отечественной войны в 1941 году в Москве проходил парад.

Необходимо принять все меры для того, чтобы воспретить возможность нанесения какого угодно удара по Красной площади. Будь то беспилотники или еще что-то. 9 мая надо принять все меры, невзирая ни на что. Нельзя отменять парад Победы. Даже парад 7 ноября 1941 года не отменяли, — подчеркнул Соболев.

В ночь на 3 мая на Кремль была совершена атака двумя беспилотниками. По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, попытку удара по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы. Он заявил, что Россия имеет право принять ответные меры. При этом он подчеркнул, что планы провести парад на Красной площади 9 мая сохраняются и российский лидер будет в нем участвовать.