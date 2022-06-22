ЦИК передал мандат Рашкина Анастасии Удальцовой

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Анастасия Удальцова

Центральная избирательная комиссия передала думский мандат экс-депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина супруге координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова Анастасии, пишет РИА Новости. Рашкин был лишен мандата сразу после того, как 25 мая вступил в силу обвинительный приговор по делу о незаконной охоте.

Анастасия Удальцова была выдвинута от КПРФ кандидатом в Госдуму в 2021 году, однако получить место в парламенте ей не удалось.

Передать вакантный мандат депутата Государственной думы зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы, выдвинутого политической партией КПРФ Удальцовой Анастасии Олеговне, — говорится в сообщении.

29 октября 2021 года Рашкина задержали в Саратовской области в автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины, а рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося. Распоряжение о возбуждении уголовного дела в отношении Рашкина отдал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.