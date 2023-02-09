«Что-то фантастическое»: в Госдуме о военной форме за 150 тысяч рублей Депутат ГД Соболев назвал завышенными цены на новую военную форму

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с NEWS.ru назвал завышенными цены на военное обмундирование от московской компании ОКБ «Гардарика». Ранее в Сети появились расценки на форму, названную в компании «семицветом». Бейсболка из этого набора оценивается производителем в 4500 рублей, а летний полевой костюм от «Гардарики» стоит 150 тысяч рублей.

Такие цены — это что-то фантастическое. Они завышены во много раз. И хоть у нас наконец-то восстановлена служба, отвечающая за обеспечение тыла, и именно они будут заключать с предприятиями контракты на поставки в войска и нести за это ответственность, в данном случае стоит разобраться отдельно. Я поставлю этот вопрос на комитете по обороне, который пройдет в среду, — заявил Соболев.

Ткань, из которой шьют спецодежду, состоит из хлопковых и полиэфирных нитей. Хлопок позволяет легче дышать, а полиэфир создает прочность. Износостойкость специальной одежды повышается за счет плетения ткани Ripstop.

Ранее в Минобороны подтвердили разработку образцов формы нового поколения, сообщив, что при работе учитывались пожелания всех категорий военнослужащих, принимающих участие в СВО. Поставка новой формы в вооруженные силы запланирована на весну 2023 года.