«Что хочу, то и ворочу»: Лавров возмутился визитом Пелоси на Тайвань Глава МИД РФ Лавров прокомментировал визит Нэнси Пелоси на Тайвань

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань указывает на то, что Соединенные Штаты пытаются доказать всему миру свою безнаказанность — «что хочу, то и ворочу», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров в Мьянме. Он также сравнил визит чиновницы на остров с ситуацией на Украине, передает РИА Новости.

То, что это отражает ту самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации, у меня сомнений не вызывает — это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять свою вседозволенность: что хочу, то и ворочу, — сказал Лавров

Он добавил, что не видит иной причины «создавать такой раздражитель практически на ровном месте, прекрасно зная, что это значит для Китая».

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. Это первый визит американского политика подобного уровня на остров с 1997 года. По мнению спикера американской палаты представителей, ее поездка не противоречит политике США в отношении Китая, однако Вашингтон выступает против односторонних попыток изменить статус-кво Тайваня. Сенатор также подчеркнула, что ее приезд является «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Сразу после приезда Пелоси на Тайвань, МИД Китая вызвал посла США в КНР Николаса Бернса и выразил ему решительный протест в связи с визитом высокопоставленного американского политика на остров, который Пекин считает своей провинцией.