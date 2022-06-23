«Чахлая поросль»: Медведев высказался о современных европейских политиках Медведев: на смену мощному политическому слою в Европе пришла «чахлая поросль»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Уровень западных политиков сильно упал, написал заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Политик считает, что на смену мощному политическому слою людей пришла «чахлая поросль». Основная проблема «вырождения» политиков в Европе заключается в том, что они стали «бэк-вокалом американских солистов», подчеркнул Медведев.

Очевидно, что в Европе не осталось и в помине политических деятелей уровня Гельмута Коля, Жака Ширака или Маргарет Тэтчер. Речь идёт, конечно, не о тех, кого иногда называли пророссийскими деятелями, хотя сильные политики никогда не были русофобами. Вопрос совершенно в другом. На смену политическому слою людей, которые олицетворяли мощный политический курс, а иногда целую эпоху, пришла чахлая поросль лиц, которые условно именуют себя технократами, — написал Медведев.

По его мнению, современные европейские политики — это «квалифицированные специалисты» и в этом и заключается основная проблема Запада. Медведев уверен, что, несмотря на способность западных лидеров озвучивать идеи, давать указания помощникам, они не способны брать на себя ответственность.

Они будут прятаться, юлить, ссылаться на инструкции, на конъюнктуру, даже на климатические изменения, но решение не примут. Либо примут с катастрофическим запозданием. А это уже полная беда, — подчеркнул Медведев.

Замглавы Совбеза РФ подчеркнул, что «настоящий политик» — тот, кто не боится принимать непопулярные решения, ошибаться, проигрывать и нести за это ответственность. Кроме того, такой лидер должен осознавать положение дел на международной арене.

Каждый руководитель уникален, но политик — это тот, кто способен принять непопулярное решение и отвечать за него и кто понимает, что международные отношения — это не кабинет провинциального директора европейской школы, где ученикам раздают затрещины и санкции, — возмутился политик.

Медведев добавил, что для «всех очевидно», что сменившие президента Италии Сильвио Берлускони и канцлера Германии Ангелу Меркель Марио Драги и Олаф Шольц — новая, на его взгляд, «далеко не лучшая эпоха государственного управления». Политик считает, что на фоне «умеренных технократов» и «оголтелых» фанатиков Рим и Берлин смотрятся «неплохо», однако «к ним подорвано доверие».

Мог бы посол Украины назвать канцлера Коля «обиженной ливерной колбасой»? Или нынешний президент Украины явиться на встречу с президентом Шираком в зелёной футболке? Конечно, нет. Абсурд, — указал Медведев.

Политик упомянул и о «политических маргиналах». По его мнению, именно «патентованные русофобы типа разных качиньских и моравецких» часто высказывают антироссийские настроения и «пытаются предлагать свои жалкие рецепты мироустройства».

По словам Медведева, никто из западных лидеров не сможет возразить США «без трясущихся рук».

Это создаёт проблемы не только западному миру, но и нам, России. Калибр политиков неудержимо уменьшается. Как когда-то метко заметил Владимир Путин, «после смерти Махатмы Ганди и поговорить не с кем», — резюмировал замглавы Совбеза.

Ранее Медведев предположил, что Евросоюз исчезнет до вступления в него Украины. По его словам, ЕС может распасться, не дожив до «светлого будущего».