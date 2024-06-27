«Цепные псы НАТО»: в Госдуме раскрыли суть политики Польши и Прибалтики Депутат ГД Журавлев: население Польши и Прибалтики не хочет воевать с Россией

Фото: The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Население Польши и Прибалтики не хочет идти на конфронтацию или воевать с Россией, заявил в разговоре с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, власти этих республик выступают в роли цепных псов НАТО и у них нет ничего общего со своими гражданами.

Польша и Прибалтика давно уже выполняют роль цепных псов при НАТО, которые могут только тявкать, в случае чего прячутся за хозяйский забор. Причем в данном случае буквально — за стену, построенную на границе с Белоруссией, — заявил Журавлев.

Он объяснил, что после падения советской системы этими странами стали управлять эмигранты, вернувшиеся из США. Получившие американское воспитание, они уже не имеют ничего, что бы их связывало с Латвией, Литвой или Эстонией, добавил парламентарий.

Население там не хочет воевать и идти на конфронтацию с Россией. Но его усиленно втягивают в конфликт высокопоставленные чиновники, которые, случись что, немедленно сбегут обратно за океан, — заключил депутат.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Польша и Прибалтика призвали ЕС построить 700-километровую «линию обороны» вдоль границ с Россией и Белоруссией. Соответствующее письмо направлено этими странами председателю Евросоюза. В нем выражена уверенность, что такая линия защитит объединение от «военных угроз» и «других вредных действий» со стороны Москвы.