«Было бы неправильно»: Песков о статусе участников СВО для военкоров Песков выступил против присвоения военкорам статуса участников СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Линейно приравнивать военных корреспондентов к участникам военной операции на Украине было бы неправильно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters. Представитель Кремля объяснил, что журналисты, освещающие ход СВО, не являются прямыми участниками конфликта и не берут оружие в руки.

Все-таки они не являются прямыми участниками конфликта, они не участвуют в этой войне с оружием в руках. Поэтому вот так вот линейно, линейно приравнять их к участникам СВО, я думаю, наверное, было бы неправильно, — сказал он.

Песков напомнил, что президенту России Владимиру Путину ранее задавали аналогичный вопрос. По его словам, глава государства тогда признал, что российские военкоры выполняют важную работу, донося до россиян правду о ситуации на поле боя, но не являются прямыми участниками конфликта.

Я здесь, наверное, готов солидаризироваться тоже с нашим президентом, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков ранее заявил, что подготовка к посланию президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию продолжается, но о формате говорить пока рано. При этом ожидается, что мероприятие посетят участники специальной военной операции на Украине.