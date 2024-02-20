В Кремле раскрыли детали послания Путина Федеральному собранию Песков: место оглашения послания Путина Федеральному собранию определено

Фото: kremlin.ru/Рамиль Ситдиков, РИА «Новости»

Владимир Путин

Подготовка к посланию президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию продолжается, но о формате говорить пока рано, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, место проведения мероприятия уже определено и станет известно своевременно.

Особенности формата — пока о них преждевременно говорить, подготовка послания продолжается. Место понятно, мы его сообщим в установленные сроки, — сказал Песков.

Он пообещал, что Кремль анонсирует послание Путина Федеральному собранию и разошлет участникам приглашения на него. В частности, ожидается, что мероприятие посетят участники специальной военной операции на Украине. По словам Пескова, также стартует аккредитация СМИ на это мероприятие.

При этом представитель Кремля отказался разглашать темы послания. Он также уточнил, что митинг-концерт после мероприятия проводить не планируется.

Ранее сообщалось, что в своем послании Федеральному собранию российский лидер может озвучить ключевые идеи по дальнейшему развитию страны, на которых будет основана его предвыборная программа. Аналогичным образом строилась подготовка к обращению в 2018 году, когда проходили выборы президента РФ. Тогда Путин представил повестку прорывного развития страны и подробно рассказал о разработке новейших систем стратегического вооружения.