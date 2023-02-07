«Буду держать его под рукой»: Лавров оценил подарок от главы МИД Мали Лавров пообещал коллеге из Мали держать под рукой подаренный боевой меч

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров и Абдулай Диоп

Российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову в Мали его коллега Абдулай Диоп подарил туарегский меч такуба, передает РИА Новости. Диоп выразил надежду, что представитель российского дипведомства запомнит этот подарок.

Я буду держать его под рукой, — пошутил в ответ Лавров.

Российский министр в свою очередь подарил Абдулай Диопу картину с изображением здания МИД России.

В МИД РФ сообщали, что на переговорах Лавров с коллегами обсуждали расширение российско-малийского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, активизации взаимодействия в таких перспективных областях, как освоение запасов минерального сырья, геологоразведка, энергетика, сельское хозяйство. Отдельно обсуждались практические аспекты предстоящих поставок в Мали российских пшеницы, удобрений и нефтепродуктов.

Ранее Лавров рассказал, что на «приоритетном месте» в личном баре у него стоит бутылка виски с надписью «Кыргыз». Также он сообщил, что ему подарили российский виски «Прасковеевка», однако он не успел его попробовать.