Браво, негодяи!: Луговой про заявление ЦРУ о вербовке россиян Депутат ГД Луговой: ЦРУ готовится к подрывной работе в России после СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Луговой

Нет ничего удивительного в том, что ЦРУ начало вербовку россиян, недовольных спецоперацией на Украине. Это тренд работы иностранных разведывательных подразделений, просто впервые об этом было заявлено открыто, сказал в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Они всегда работали именно на формирование сети агентов влияния. То есть, они не искали носителей секретов, не искали высокопоставленных сотрудников, дипломатов, военных. Они искали просто людей, желательно более образованных, а еще лучше — отправить их на дополнительное образование к себе в Штаты. И через них выявлять их родственников, друзей и пропагандировать западные ценности и более того — продвигать их по службе, — пояснил парламентарий.

По его словам, сейчас американские спецслужбы ищут недовольных россиян, поскольку понимают, что победа в конфликте в Украиной останется за Россией.

Ведь все понимают, что мы в итоге победим, что не будет Украины, но будет Россия, против которой надо все равно вести подрывную работу. Поэтому — браво, руководители ЦРУ — вы, наконец, впервые публично об этом заявили...негодяи, одним словом, — сказал Луговой.

Ранее замглавы ЦРУ США по операциям Дэвид Марлоу заявил, что ведомство ищет россиян, выступающих против спецоперации на Украине. По его словам, ЦРУ открыто для работы с такими людьми. Чем будут заниматься недовольные россияне в рамках сотрудничества с ЦРУ, он не уточнил.