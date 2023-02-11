«Бородатая модель в вонючей футболке»: Медведев о вояже Зеленского в Европу Медведев высмеял цирковые гастроли Зеленского по Европе и назвал его бородатой моделью «в вонючей футболке»

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский (в центре)

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял визит президента Украины Владимира Зеленского в Европу, назвав его «бородатой моделью в зеленой вонючей майке, который проехался цирком шапито по Европе». В своем Telegram-канале он подчеркнул, что пока украинский президент разъезжает по Европе, за интересы «правящей нацистской клики» ежедневно гибнут сотни мобилизованных украинцев.

Бородатая фотомодель в зеленой вонючей футболке проехалась цирком шапито по Европе. Прямые трансляции, первые полосы газет, фотографии с «европейскими боссами». Ну а параллельно — сотни ежедневно погибающих мобилизованных украинцев, насильно пригнанных для защиты интересов правящей нацистской клики, — написал Медведев.

По его словам, нынешние европейские правители являются лишь дилетантами и «махровыми русофобами», которые никогда не встанут рядом со своими предшественниками, которые после Второй мировой войны пытались построить независимую и процветающую Европу.

Однако сейчас, по словам Медведева, европейцы сталкиваются с ростом цен на товары и национальным унижением. Он считает, что правление «экзальтированных младоевропейских фриков» закончится весьма плачевно.

Она (Европа. — NEWS.ru) и так растворяется под натиском эмигрантов, прибывающих со всех концов света. А скоро исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом. Только сегодня роль быка сыграет нахрапистая Америка, которую с открытым от вожделения ртом обслуживают предатели европейских интересов типа Польши и стран Прибалтики, — резюмировал Медведев.

Ранее лидер крайне правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил фотографию, на которой Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен смеются, что, по его мнению, крайне прискорбно. Он обвинил политиков в том, что они «пьяны от смеха на фоне войны».