«Безумно»: Захарова отреагировала на угрозы главы Пентагона Захарова назвала безумием слова Остина о прямом столкновении России и НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией может привести к прямому столкновению Москвы и НАТО, обратила внимание представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале дипломат назвала слова американского чиновника безумием.

Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для [президента Украины Владимира] Зеленского? И то и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор, — это Вашингтон, — сказала Захарова.

Ранее Остин заявил, что поражение Украины приведет к войне между Россией и НАТО. Свое мнение он обосновал тем, что российские власти якобы «не остановятся» в случае успеха специальной операции.

До этого экс-командующий подразделением польского спецназа GROM генерал Роман Полько сказал, что польскому руководству надо быть готовым к тому, что НАТО решит отправить сухопутные войска на Украину. Военный подчеркнул, что это «черный» сценарий, однако войскам всегда нужно быть готовыми к худшему варианту развития событий. В этом наиболее невыгодном случае учитывается отсутствие помощи Киеву и сильный упадок морального духа среди солдат ВСУ. При этом, добавил Полько, власти Польши не собираются использовать своих военных на Украине.