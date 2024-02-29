Генерал раскрыл «черный» сценарий с отправкой войск НАТО на Украину Генерал Полько: Польше нужно быть готовой к отправке войск НАТО на Украину

Фото: Bundeswehr/Julia Dahlmann

Польскому руководству надо быть готовым к тому, что НАТО решит отправить сухопутные войска на Украину, заявил экс-командующий подразделением польского спецназа GROM генерал Роман Полько в интервью PAP. Военный подчеркнул, что это «черный» сценарий, однако войскам всегда нужно быть готовыми к худшему варианту развития событий.

Известно, что лучше вести войну на чужой территории, чем на своей. И если мы не должны отдать ни одного сантиметра своей земли, то необходимо рассматривать вариант с использованием [на Украине] исключительно сухопутных войск, чтобы эта война не перенеслась на территорию НАТО, — сказал Полько.

По его словам, ввод западных вооруженных сил на территорию Украины является «черным» сценарием, в котором учитывается отсутствие помощи Киеву и сильный упадок морального духа среди солдат ВСУ. При этом, добавил он, власти Польши не собираются использовать своих военных на Украине.

Ранее в Европе начались обсуждения после слов президента Франции Эммануэля Макрона о вариантах отправки сухопутных войск западных стран на Украину. Глава государства заявил, что участники дискуссии не пришли к общему мнению, но подчеркнул, что нельзя исключать данного сценария в будущем.