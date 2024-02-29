США намекнули на войну между РФ и НАТО при поражении Украины Пентагон: между РФ и НАТО начнется война в случае поражения Украины

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Ллойд Остин

Поражение Украины приведет к войне между Россией и НАТО, заявил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей. По его мнению, российские власти «не остановятся» в случае успеха спецоперации.

Откровенно говоря, если Украина проиграет, я уверен, что НАТО будет воевать с Россией, — сказал глава Пентагона.

Дальнейшая поддержка Киева со стороны Вашингтона необходима для безопасности как самих Соединенных Штатов, так и их союзников, отметил Остин. Поражение Украины вызовет вопрос, можно ли считать Белый дом надежным партнером, считает министр обороны.

Наши союзники встревожены сигналом, который мы посылаем, не оказывая поддержку Украине, — констатировал он.

Заявления Остина прокомментировал глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, подчеркнув, что Североатлантический альянс может постигнуть участь Украины, если страны — члены НАТО продолжат свою агрессивную политику, передает РИА Новости. Военно-политический блок ждет мирная и нормальная жизнь, когда он распустится, уточнил депутат.

Ранее советник министра обороны Польши генерал Мечислав Бенек предположил, что полномасштабная война между НАТО и Россией в 2025 году невозможна. По его мнению, могут усилиться попытки дестабилизации границы с Евросоюзом и Альянсом.