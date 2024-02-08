В Польше оценили вероятность войны НАТО и России Польский генерал Бенек исключил возможность войны РФ и НАТО в 2025 году

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Полномасштабная война между НАТО и Россией в 2025 году невозможна, заявил советник министра обороны Польши генерал Мечислав Бенек в интервью радиостанции Radio Zet. Однако, по его мнению, могут усилиться попытки дестабилизации границы с Евросоюзом и Альянсом.

Исключаю возможность конвенциональной войны между Россией и НАТО в 2025 году. Другие формы войны — гибридной, попытки дестабилизации границы с Европейским союзом и с НАТО — могут сейчас усилиться, — сказал Бенек.

Он считает, что есть риск переноса боевых действий с Украины в Молдавию, а из-за этого Польше следует укреплять оборонительные системы. Маневры НАТО Steadfast Defender 2024 должны показать России готовность Альянса, отметил Бенек.

Ранее глава военного комитета Альянса Роб Бауэр заявил, что полномасштабный конфликт НАТО с Россией может начаться в ближайшие 20 лет. По его мнению, странам Блока необходимо подготовиться к этому событию: прежде всего создать систему, которая позволит обучать людей на случай войны.

В январе немецкое издание Bild сообщило о теоретической подготовке Германии к войне между Россией и НАТО, которая может начаться летом 2025 года. По тренировочному сценарию бундесвера, эскалация ожидается в феврале 2024 года с началом активного наступления РФ на Украине. «Секретный план» немецкого Минобороны с точностью описывает действия России и Запада, а их кульминацией обозначена отправка сотен тысяч бойцов НАТО и «неизбежное начало войны» в указанный срок.