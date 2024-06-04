«Без яблок-то не останемся?»: Путин обратился к Минсельхозу Путин поручил Минсельхозу поддержать производителей плодово-ягодной продукции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поставил министру сельского хозяйства Оксане Лут задачу по своевременной поддержке аграриев. Глава государства подчеркнул, что это необходимо сделать во избежание скачков цен на плодово-ягодную продукцию после заморозков.

В связи с заморозками этими мы без яблок-то не останемся? <...> Оксана Николаевна, надеюсь, что своевременно будут приняты все решения по поддержке сельхозпроизводителей и по проведению всех мероприятий, необходимых для приобретения соответствующих товаров по импорту. Только ничего не затягивайте, чтобы не привело к каким-то скачкам цен на внутреннем рынке, — сказал Путин.

Также Путин объявил о потерях в урожае из-за весенних заморозков, которые затронули 21 регион страны. Он отметил, что около одного процента урожая погибло в результате этого похолодания.

Накануне Лут заявила, что режим ЧС федерального уровня из-за майских заморозков может быть введен до конца текущей недели. По ее словам, в этом году посевы погибли более чем на 1 млн га, повреждены на 600 тысяч га. Есть случаи гибели и плодовых насаждений.

Агроном Михаил Воробьев, в свою очередь, напомнил о площади России и отметил, что не пострадавшие от заморозков регионы обеспечат рынок продукцией. Помимо этого, страна часто закупает продукцию из других стран, таких так Чили, Бразилия и Новая Зеландия.