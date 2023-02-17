«Беременный» туризм в Аргентину дошел до МИД России МИД РФ дал россиянкам рекомендации, как безопасно родить в Аргентине

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В МИД РФ беременным россиянкам посоветовали более тщательно изучать информацию об аргентинских консультантах и проверять, действуют ли они по законам страны, передает РИА Новости. В ведомстве подчеркнули, что посольство России в Аргентине внимательно отслеживает правовые аспекты тенденции по «беременному» туризму, в том числе в части, касающейся защиты и соблюдения прав российских граждан.

В этой связи хотели бы обратить внимание наших соотечественников, намеревающихся посетить Аргентину с такими целями, на юридическую сторону данной поездки. В частности, рекомендовали бы просчитать все возможные риски: удостовериться, что выбранный вами консультант действует в соответствии с аргентинским законодательством и заслуживает доверия, — сообщили в МИД.

Кроме того, в ведомстве напомнили о действующем между странами двустороннем соглашением о безвизовых поездках. Согласно нему, находиться на территории другой стороны без визы можно не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, начиная с даты первого въезда. В этой связи, как отметили в МИД, власти Аргентины на этапе миграционного контроля могут попросить обратный авиабилет со сроком отъезда в период до 90 дней.

Ранее аргентинская полиция в Буэнос-Айресе провела несколько рейдов в рамках дела о продаже фальшивых документов беременным россиянкам. Силовики разыскивают группу лиц, которые организовали агентства, предлагающие беременным женщинам из РФ пакет услуг по организации родов и оформлению аргентинских документов для детей.