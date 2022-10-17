МЧС: спасателей не заставляют смотреть сводки Конашенкова МЧС по Московской области опровергло информацию, что спасателей заставляют смотреть сводки Конашенкова

Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков

Пресс-служба МЧС России по Московской области в беседе с NEWS.ru опровергла сообщения о том, что спасателей в обязательном порядке принуждают смотреть сводки c фронта от Минобороны и новостные эфиры телеканала «Россия 24». Информацию об этом ранее распространил Telegram-канал Baza. В МЧС подчеркнули, что руководство в устной форме рекомендовало использовать официальные источники, однако категоричного поручения на этот счет не поступало.

Конкретных указаний, что будут транслироваться постоянно сводки Игоря Конашенкова и сюжеты с «России 24», нет. Просмотра трансляций в обязательном порядке нет, именно документов касательно просмотров YouTube и пользования Telegram-каналами тоже не существует. В устной форме нам рекомендовано пользоваться официальными источниками информации, но документально это ни коим образом не подтверждено, — сообщает пресс-служба ведомства.

10 октября в МЧС России было создано Управление по защите гостайны. В штат вошли 30 сотрудников. Подразделение будет подчиняться непосредственно главе МЧС Александру Куренкову. Руководителем назначен Сергей Толстых.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главой МЧС Александра Куренкова. 2 июня глава государства присвоил министру звание генерал-лейтенанта.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение Путина целесообразным и отметил, что президент выдвинул кандидатуру Куренкова, потому что лично знает его. По словам Пескова, чиновник обладает необходимыми для этой службы качествами.