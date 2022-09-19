Baza: правительство не поддержало законопроект Хинштейна о пропаганде ЛГБТ

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Александр Хинштейн

Правительство отказалось поддержать законопроект депутата Госдумы Александра Хинштейна о пропаганде ЛГБТ, вводящий ответственность за пропаганду педофилии и демонстрацию детям «нетрадиционных сексуальных отношений», в том числе через книги и фильмы, сообщает Telegram-канал Baza. Сама концепция парламентария понравилась членам кабмина. Тем не менее для принятия законопроекта необходимы данные статистики и правоприменительной практики, свидетельствующие о росте соответствующих нарушений.

Кроме того, в правительстве подчеркнули, что принятие законопроекта создаст дополнительную нагрузку на должностных лиц и судей, властям придется увеличивать их численность. А увеличение штрафов за пропаганду ЛГБТ обернется тем, что люди просто не смогут выплачивать их «с учетом актуальной социально-экономической обстановки санкций».

В итоге нынешнюю редакцию документа кабмин не поддержал, — сказано в сообщении.

Проект отрицательного отзыва на законопроект находится на согласовании у заинтересованных министерств.

Поправки о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений были внесены в Госдуму 18 июля. В пояснительной записке к документу сказано, что публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, но и всего российского общества. Ранее запрет действовал лишь в отношении ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних.

Ранее Хинштейн заявил, что Роскомнадзор поддержал его законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Согласно инициативе, гражданам может грозить штраф до 200 тысяч рублей, юрлицам — до 4 млн рублей, если нарушения совершены с применением СМИ или интернета.