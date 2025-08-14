Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Атаку ВСУ на Ростов-на-Дону связали с беспомощностью Зеленского

Депутат Колесник: атаками на города России ВСУ пытаются навредить переговорам

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Luka Kolanovic/IMAGO/Global Look Press

Украинские военные атакуют мирные города России, чтобы подорвать переговорные позиции лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время встречи, которая состоится 15 августа на Аляске, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, российская ПВО эффективно отражает атаки, но полностью исключить угрозу невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский предпримет все усилия, чтобы не сорвать, но хотя бы подпортить переговорные позиции с обеих сторон — РФ и США — на Аляске. Делают ВСУ для этого все возможное. Может быть нанесен ракетный удар. ПВО наша ракеты научилась сбивать, расщелкивать просто, тем не менее наносятся удары. В Волгограде вчера нанесли удар по НПЗ, обломками повредило, но был локализован пожар. Мы готовы ко всему, но закрыть все пути, конечно, невозможно, хотя наша ПВО сводит до минимума все усилия Киева, — пояснил Колесник.

Он отметил, что Украина пытается компенсировать неудачи на фронте ударами по гражданской инфраструктуре. По его словам, ВС России приближаются к ключевым населенным пунктам ДНР.

На фронте у ВСУ не получается ничего, по всем направлениям продолжают наступать ВС РФ. Они уже вышли на линию Краматорск — Славянск. Эти основные наши позиции если закрыть, то все, мы из Донбасса выдавим украинские войска. В таком случае теряется еще одна переговорная позиция для Украины, которую они могли предоставить в части обмена территориями, — подытожил Колесник.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате атаки на Ростов-на-Дону пострадали 13 граждан. По его словам, состояние двоих человек оценивается как тяжелое.

