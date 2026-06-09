Антитеррористический комитет обнародовал пугающие данные по СЗФО Число террористических преступлений в СЗФО выросло более чем в три раза

В Северо-Западном федеральном округе с 2023 года более чем в три раза увеличилось количество преступлений террористической направленности, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). В ведомстве подчеркнули, что большинство атак готовили по заказу Киева, передает РИА Новости.

Стремление киевского режима к нанесению максимального ущерба экономическому потенциалу и обороноспособности нашей страны проявляется в совершении массированных атак с использованием беспилотных воздушных судов и в попытках вовлечения в террористическую деятельность наших граждан, преимущественно из числа подростков и молодежи, — добавили в ведомстве.

До этого в ФСБ констатировали, что с начала 2026 года в России предотвратили более 100 преступлений террористической направленности. Из них 78 были терактами.

На рост числа терактом обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Выступая на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры, он отметил, что сотрудникам ведомства необходимо проработать методы борьбы с подобными преступлениями. Он потребовал от прокуроров не только усилить физическую защиту стратегических объектов, но и активно работать в цифровом пространстве.