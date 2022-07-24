Лавров: Россия поможет Украине избавиться от антинародного режима Лавров: Россия поможет украинцам избавиться от «антинародного и антиисторического режима»

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Россия поможет украинскому народу избавиться от абсолютно «антинародного и антиисторического режима», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с постпредами стран — членов Лиги арабских государств (ЛАГ), передает РИА Новости. Он добавил, что российский и украинский народы продолжат жить вместе.

Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима, — сказал он.

По словам министра, попытки украинских властей сделать Россию вечным врагом не увенчаются успехом.

Лавров добавил, что Россия ценит позицию стран объединения по ситуации на Украине. По его словам, Москва открыта для диалога и заинтересована в развитии партнерства с ЛАГ.

Член думского комитета по международным делам Дмитрий Белик ранее заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может быть свергнут народом или силовиками. Вероятно, это произойдет в скором времени, поскольку своим правлением он привел страну к катастрофе.